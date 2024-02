Destaque em Brasília: os números de James Rodríguez na vitória do São Paulo

James Rodríguez fez sua estreia na temporada na vitória do São Paulo sobre a Inter de Limeira, na última quarta-feira. O meia entrou no segundo tempo e, em 19 minutos, participou de dois gols, deu a assistência para Luciano fazer o segundo e marcou o terceiro tento da partida.

James teve 23 ações com a bola, 83% de acerto nos passes e deu dois passes decisivos. Além disso, venceu dois duelos no chão, acertou um drible, tentou um cruzamento e finalizou duas vezes, uma no alvo e uma para fora.