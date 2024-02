Corinthians planeja fazer dois amistosos caso seja eliminado do Paulistão

Caso não se classifique para o mata-mata do Campeonato Paulista, o Corinthians planeja fazer dois amistosos no período sem jogos oficiais, com a diretoria estudando as possibilidades juntamente com a comissão técnica.

Conforme apurado, a tendência é que ambos duelos sejam realizados fora do estado de São Paulo, atendendo a proposta de fidelizar o Fiel Torcedor.

Ainda existe a possibilidade dos amistosos não serem no Brasil. A decisão sobre o local dos possíveis encontros, assim como os adversários, não está definida.