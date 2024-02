Corinthians abre conversas com Liga Forte Futebol e exige receber o mesmo que o Flamengo na Libra

O Corinthians abriu conversas com a Liga Forte Futebol (LFF) e exige receber o mesmo que o Flamengo para assinar contrato com a Libra, referente à venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians segue conversando com os dois blocos, mas não abre mão de receber no mínimo a mesma quantia que o Flamengo.

O Timão se acertou verbalmente com a Libra durante a gestão de Duilio Monteiro Alves, mas não assinou contrato. Uma das exigências da nova diretoria para o grupo é que os vínculos sejam abertos a todos os clubes, para se certificar que a equipe alvinegra esteja recebendo o mesmo que o Rubro-Negro, evitando conflitos.