Colo-Colo segura empate com Godoy Cruz e avança à terceira fase da Libertadores

Por outro lado, o Godoy Cruz entra em campo um pouco mais cedo. Às 17 horas, a equipe terá pela frente o Estudiantes, em casa, pela décima rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O duelo acontece no Estádio Feliciano Gambarte.

O jogo

A primeira grande chance da partida saiu aos 12 minutos. Após cobrança de falta, o goleiro Petroli saiu para afastar. Na sobra, Bolados finalizou de primeira e mandou a bola na trave do time argentino. No segundo rebote, Vidal pediu pênalti após a bola bater no jogador rival, mas o juiz mandou seguir.

Aos 17 minutos, foi a vez do Godoy Cruz assustar. Opazo não conseguiu cortar e a bola sobrou na entrada da área. Cejas chegou finalizando forte, mas o goleiro Cortés fez a defesa.

Com 44 minutos, o Colo-Colo quase abriu o placar novamente. Após cobrança de escanteio, Falcón subiu mais alto que a zaga do Godoy Cruz na primeira trave. O jogador conseguiu cabecear, mas a bola acertou a trave direita do goleiro Petroli.

Após a volta do intervalo, o Godoy Cruz começou a pressionar para desempatar o confronto. Após levantamento lado direito da grande área, Cevas dominou no peito e finalizou de primeira, mas bateu para fora.