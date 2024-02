Classificação geral do Paulistão tem Palmeiras líder e São Paulo em terceiro

A classificação geral do Paulistão 2024 apresentou mudanças com os jogos atrasados realizados na noite desta quarta-feira - agora todas as equipes atuaram dez vezes no torneio. As vitórias fizeram Palmeiras e São Paulo ganharem posições, pensando já até em vantagens nas fases seguintes da competição.

O maior destaque fica para o Verdão. O triunfo por 2 a 0 sofre a Portuguesa no Canindé deixou os palmeirenses com a liderança geral do Paulista, com 24 pontos - são sete vitórias e três empates, em uma campanha invicta.

Já o São Paulo alcançou os 18 pontos ao bater a Inter de Limeira em Brasília. Além de assumir a ponta do grupo D, o Tricolor chegou ao terceiro lugar geral, quatro pontos atrás do vice-líder Santos e seis atrás do Palmeiras, curiosamente o seu próximo adversário, domingo, no Morumbis.