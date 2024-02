Carpini comenta retorno de James Rodríguez, decisivo em Brasília: "Que bom que a decisão foi revista"

O técnico Thiago Carpini saiu bastante satisfeito com a atuação de sua equipe na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, em Brasília, pelo Campeonato Paulista, mas, principalmente, com o desempenho de James Rodríguez, que fez sua estreia com a camisa do São Paulo em 2024.

Depois de chegar a ter um pé fora do Morumbi pela falta de oportunidades na equipe, James Rodríguez voltou atrás e decidiu permanecer no Tricolor. Com isso, ele acabou sendo relacionado pela primeira vez neste ano e retribuiu o voto de confiança com um gol e uma assistência, tendo participação direta na quebra do jejum de quatro jogos sem vitória do São Paulo na temporada.

"Ele nunca foi afastado. sempre participou de todos os processos. Ele tinha uma decisão baseada em alguma ideia. Que bom que essa decisão foi revista. Mas, ele sempre foi um cara que respeitou os processos, procurou estar mais próximo do ideal, mesmo não estando tão inserido no contexto do grupo. Até por isso conseguiu participar da partida de hoje, mesmo tendo perdido um pouco dessa preparação, mesmo com toda essa indefinição", disse Thiago Carpini.