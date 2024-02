Caio Paulista deu assistência nas duas últimas partidas como titular do Palmeiras

Em processo de adaptação, Caio Paulista vem cada vez mais se sentido à vontade com a camisa do Palmeiras. Nas duas últimas partidas como titular, ele deu assistência, de acordo com o Sofascore.

Na vitória contra a Portuguesa, o jogador serviu o atacante Flaco López para abrir o marcador. Antes, no empate frente ao Santo André, ele já tinha cruzado para o argentino completar para o fundo do gol.

Em sete jogos, Caio Paulista ainda criou três grandes chances, tem um percentual de 86% no passe, acertou sete dribles, cometeu três faltas e sofreu cinco.