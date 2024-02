Auxiliar Fabio Matias exorciza 2023 após goleada do Botafogo pela Libertadores

RAIO! RAIO! RAIO! RAIO! ???

Quatro vezes Júnior Santos! DEMAIS! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/1n9XBXJpsq

? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 29, 2024

O comandante destacou que pregou postura ofensiva desde o início. "A ideia do jogo era ser uma equipe agressiva, que pressionasse o adversário, que o adversário sentisse nosso peso dentro de casa. Nós vendemos a ideia e os jogadores compraram. Com o peso da torcida isso geraria algo muito forte".

O Botafogo terá pela frente o Bragantino na terceira fase da Libertadores. As duas equipes vão disputar uma vaga na fase de grupos da competição.

O Glorioso volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), diante do Fluminense pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. O Botafogo precisa vencer e torcer contra o Vasco para poder se classificar para as semifinais do Estadual.