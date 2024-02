Atlético-GO anuncia a contratação do atacante Yony González, ex-Corinthians

Atualmente, o Atlético disputa o Campeonato Goiano. Na competição, se classificou às quartas de final após terminar a primeira fase na terceira rodada, com 25 pontos em 11 jogos. Assim, a equipe enfrenta o Goiatuba no confronto de ida eliminatório. O duelo acontece neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Divino Garcia Rosa.