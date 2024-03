Atlético de Madrid sofre com irmãos Williams e é eliminado pelo Bilbao na semi da Copa do Rei

O Atlético de Madrid se despediu nesta quinta-feira da Copa do Rei. A equipe da capital viu os irmãos Iñaki e Nico Willians, que marcaram um gol cada, conduzirem a excelente vitória do Athletic Bilbao por 3 a 0, no estádio San Mamés, pela partida de volta da semifinal do torneio. Guruzeta anotou o outro tento dos donos da casa, que venceu o jogo de ida por 1 a 0.

Com a eliminação, o Atlético de Madrid viu chegar ao fim o sonho do 11º título do torneio. Os comandados de Diego Simeone focam agora na Liga dos Campeões e no Campeonato Espanhol, únicas competições que ainda disputa.

Segundo maior campeão da história da Copa do Rei, com 23 títulos, o Athletic Bilbao volta à decisão do torneio depois de três anos e vai encarar o Mallorca. A equipe busca finalmente acabar com o retrospecto ruim das últimas finais que disputou. O time basco perdeu todas as seis decisões da competição e não levanta a taça desde 1984.