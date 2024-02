1º treino livre da Fórmula 1 tem Ricciardo na ponta e dupla da Mclaren como destaques

The chequered flag falls on the first session of 2024 ?#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/RzJJoO95gb

Fernando Alonso, por sua vez, levou a Aston Martin para a quinta colocação. A Ferrari ficou com Leclerc em oitavo lugar e Sainz em 11º.

Agora, o segundo treino livre está marcado para acontecer às 12h (de Brasília) desta quinta-feira. Já a corrida será no sábado, às 12.