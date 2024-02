Simeone confirma ausência de Griezmann pelo Atlético de Madrid na semi da Copa do Rei

O técnico Diego Simeone confirmou nesta quarta-feira a ausência do atacante Griezmann na partida de volta da semifinal da Copa do Rei, contra Athletic Bilbao. O comandante do Atlético de Madrid falou sobre a situação do francês em entrevista coletiva.

"Não, Antoine (Griezmann) não vai participar da partida. Precisamos que ele se recupere bem. Fez um grande esforço para tentar estar à disposição, mas nada. Com a tranquilidade de saber que os companheiros entrarão por ele da melhor maneira", disse o argentino.

Griezmann sofreu uma torção no tornozelo na derrota contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões, no último dia 20. Ele já desfalcou o Atlético de Madrid no empate diante do Almería, no último final de semana, pelo Campeonato Espanhol.