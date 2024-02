Ryan, do Bahia, passa por procedimento cirúrgico após lesão no tornozelo

Nesta quarta-feira, o Bahia informou que o lateral esquerdo Ryan sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e precisou passar por um procedimento cirúrgico. O atleta já recebeu alta médica na manhã desta quarta-feira, mas não foi divulgado um prazo de recuperação.

A lesão de Ryan aconteceu no duelo contra o América-RN, no último dia 15, pela Copa do Nordeste. O jogador deixou o campo aos oito minutos da segunda etapa, dando lugar ao Cicinho, que precisou ser improvisado na posição.