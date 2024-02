Recuperado de lesão, Bruno Marques é avaliado no Santos e pode ser inscrito na próxima fase do Paulista

O Santos pode ter uma novidade na próxima fase do Campeonato Paulista. Recuperado de uma lesão na posterior da coxa esquerda, o atacante Bruno Marques participou do treino com o grupo nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, e está sendo avaliado pela comissão técnica de Fábio Carille.

Revelado pelo Peixe, o jogador estava emprestado ao Marítimo, de Portugal, mas o time da Vila Belmiro solicitou seu retorno antes mesmo do fim do acordo.

Agora, ele tem trabalhado com o elenco e, se corresponder, pode ser inscrito no mata-mata do Paulista. Após o início da fase eliminatória, os clubes classificados podem fazer até quatro mudanças na relação. O goleiro Gabriel Brazão e o lateral Jorge aguardam para serem incluídos na lista pelo Peixe, que já garantiu sua vaga.