Presidente do Fluminense se reúne com delegação da LDU antes da final da Recopa

Na noite da última terça-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, se reuniu com a delegação da LDU antes da final da Recopa Sul-Americana.

O encontro entre os adversários da final continental no Rio de Janeiro foi um jantar de confraternização, que foi registrado pelo clube de Laranjeiras nesta quarta-feira.

Na ida, o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o time do Equador e busca reverter a vantagem com o apoio da torcida. Essa é a terceira final entre as equipes.