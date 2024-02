Lautaro Martínez marca, e Inter de Milão goleia Atalanta em jogo atrasado do Italiano

O próximo compromisso da Inter de Milão, contra o Genoa, também é válido pelo Italiano e acontece na próxima segunda-feira. A Atalanta volta a campo no domingo, pela mesma competição, em duelo direto diante do Bologna.

Aos 10 minutos da etapa inicial, após erro de Pavard na saída de bola, a Atalanta chegou ao primeiro gol. O defensor saiu jogando errado e deixou Pasalic na cara do gol. O volante bateu cruzado, Sommer fez a defesa e, no rebote, De Ketelaere abriu o marcador. Todavia, depois de revisão do VAR, foi confirmado um toque de mão do atacante Miranchuk no lance e o gol foi anulado.

Após isso, a Inter de Milão se lançou ao ataque e inaugurou o placar do jogo. Aos 26 minutos, após passe de Lautaro Martínez, Darmian aproveitou erro do goleiro da Atalanta e marcou o primeiro do líder em Milão.

Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46 minutos, o artilheiro do Italiano Lautaro Martínez apareceu. O argentino recebeu na entrada da área e bateu colocado à meia altura no canto direito do goleiro, que nem se mexeu, para marcar um golaço a favor da Inter de Milão. O atacante anotou seu 23º gol na competição.

Aos nove minutos do segundo tempo, a Inter chegou ao terceiro gol. O árbitro, após análise do VAR, confirmou pênalti para os donos da casa depois da bola desviar no braço de Hateboer, da Atalanta. Na cobrança, Lautaro Martínez bateu no canto e Camesecchi fez a defesa, mas Dimarco aproveitou o rebote e mandou para o fundo das redes.

A Inter chegou à goleada aos 26 minutos. Em cobrança de falta, Alexis Sánchez levantou a bola na área. Frattesi se antecipou à marcação e testou de cabeça para ampliar a vitória do time mandante.