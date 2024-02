Escalação do São Paulo: Carpini muda defesa para enfrentar Inter de Limeira em Brasília

A escalação do São Paulo para enfrentar a Inter de Limeira, nesta quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, conta com mudança na zaga. O técnico Thiago Carpini, que amarga quatro jogos sem vitória, decidiu manter Nahuel Ferraresi, titular no último domingo, para formar dupla com Arboleda, uma tentativa para voltar a conquistar um resultado positivo no Campeonato Paulista.

Arboleda e Diego Costa foram desfalques no último domingo, em Campinas, cumprindo suspensão, mas apenas o primeiro será titular. O equatoriano formará dupla com Ferraresi pela primeira vez na atual temporada e terá a missão de ajudar a acabar com o mau momento defensivo do time, que sofreu seis gols nos últimos quatro compromissos.

Lucas Moura, que se recuperou de lesão na última semana e entrou no segundo tempo do empate com o Guarani, começa como titular, bem como Wellington Rato, outro atleta que retornou no confronto com o Bugre após também tratar um problema físico.