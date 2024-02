Com Caio Paulista titular, Palmeiras está definido para enfrentar a Portuguesa; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar a Portuguesa, em duelo atrasado válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé. O técnico Abel Ferreira mandará a campo um time com Caio Paulista titular.

Para esta partida, a equipe alviverde segue com os desfalques dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, e do zagueiro Gustavo Gómez, com fratura no dedo do pé esquerdo. Além deles, o lateral Mayke, que está em processo de transição física após se recuperar de lesão na coxa direita, também é baixa.

O Palmeiras, então, vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Luan, e Piquerez; Aníbal Moreno Zé Rafael e Raphael Veiga; Caio Paulista, Endrick e Flaco López.