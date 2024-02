Cazares treina normalmente no Santos para jogo contra o Bragantino; Giuliano fica na academia

O Santos treinou na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, e deu sequência à preparação para o jogo diante do Red Bull Bragantino, que ocorre no domingo, em Bragança Paulista. O meia Cazares trabalhou sem restrições com o time e deve ficar à disposição de Fábio Carille para a partida válida pelo Campeonato Paulista.

O atleta está fora de combate desde o clássico contra o Corinthians, quando sofreu uma pancada no tornozelo. Desde então, ele passou a desfalcar o Peixe.

Em compensação, o meia Giuliano não trabalhou com o grupo no gramado e fez atividades na academia. Ele segue se recuperando de uma lesão na panturrilha e tem alternado entre trabalhos internos e no campo nestes últimos dias.