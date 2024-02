Cano espera duelo aberto contra a LDU na final da Recopa: "Vamos tomar todos os cuidados"

O Fluminense tenta buscar o título da Recopa Sul-Americana nesta quinta-feira. O Tricolor carioca recebe a LDU-EQU, no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília).

O time carioca entra em campo com a necessidade de vitória. Isso porque a equipe de Fernando Diniz foi superada por 1 a 0 no Equador. Assim, o Fluminense precisa derrotar os equatorianos por dois ou mais gols de diferença caso queira levantar a taça no tempo normal.

Mesmo com a vantagem do empate, o atacante Germán Cano não espera uma LDU retrancada no Maracanã.