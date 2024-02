Brasileiros buscam bom desempenho no Campeonato Mundial Indoor de Atletismo

"Estou muito bem preparado para o Mundial, treinando bem e estou conseguindo ótimos resultados nos treinos. Estou rápido e bem tecnicamente também. Agora só acertar no momento, que é no Mundial. Eu e meu treinador (Katsuhico Nakaya) sabemos que posso correr bem abaixo dos 7.58 [..] Estou ansioso para ir à final e brigar por uma medalha", comentou Eduardo.

O TIME BRASIL É TRICAMPEÃO DO SUL-AMERICANO INDOOR DE ATLETISMO! ??

Durante a competição em Cochabamba, na Bolívia, os atletas do Brasa somaram 244 pontos (136 no masculino e 108 no feminino) e garantiram o terceiro título do torneio. Foram 26 medalhas, sendo elas 13 de ouro,... pic.twitter.com/HEM977fWgW

? Time Brasil (@timebrasil) January 28, 2024