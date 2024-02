Alberto Valentim se mostra confiante em livrar o Ituano do rebaixamento no Paulistão

Anunciado como novo treinador do Ituano na última segunda-feira, Alberto Valentim já iniciou seu trabalho no clube. Antes mesmo de sua apresentação à imprensa, ele comandou dois treinos com bola e se mostrou confiante em livrar o clube de Itu do rebaixamento no Campeonato Paulista.

"Vamos sair desta situação com muito trabalho. Muita cobrança que vamos ter. Já tive uma primeira conversa com os jogadores. Quem trabalhou comigo sabe. Sou muito parceiro e muito aberto para ajuda-los. É uma obrigação minha ajuda-los individualmente. Mas vou cobrar também. Todos vão ter que dar algo mais do que estavam fazendo. Nós, da comissão técnica, também vamos começar com isso", disse.

"Serão dois jogos difíceis e temos que fazer dois bons jogos. Assim teremos 5 sessões de treinos para a Inter de Limeira e depois 6 sessões contra o São Paulo, fechando a primeira fase do Campeonato Paulista", completou.