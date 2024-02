São Paulo parabeniza Carlos Alberto Parreira em seu aniversário de 81 anos

Além do Tricolor paulista, Parreira comandou equipes como o Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, Internacional e Fluminense. Já treinou times na Ásia e as seleções da África do Sul, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

O aniversariante disputou cinco Copas do Mundo ao longo da carreira. Foi campeão brasileiro com o Fluminense em 1984 e campeão da Copa do Brasil com o Corinthians em 2002.