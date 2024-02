Santos obtém Certidão Negativa de Débitos Federais; entenda

O Santos anunciou nesta terça-feira que obteve uma Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Com isso, o clube pode negociar empréstimos bancários, obter patrocínios de órgãos públicos, utilizar a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). Além disso, significa que o Peixe está cumprindo as obrigações do PROFUT, Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro.