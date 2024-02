Portuguesa x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo atrasado da 5ª rodada do Paulista

Ainda são baixas os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues (cirurgias no joelho direito), o zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo) e o lateral direito Mayke (lesão na coxa). Este último iniciou o processo de transição física e deve seguir como ausência.

O atacante Endrick, com dois cartões amarelos, está pendurado. Caso jogue e seja advertido, perderá o clássico contra o São Paulo, que será no próximo domingo.

A Portuguesa, por sua vez, é a segunda colocada do Grupo A, com sete pontos, 15 de distância do Santos, que já está nas quartas de final. A Lusa, portanto, ainda sonha com a classificação. Ituano (6) e Santo André (5) completam a chave.

Na última rodada, a Portuguesa perdeu por 2 a 1 para o Botafogo-SP. Nesse compromisso, o técnico Pintado foi expulso nos acréscimos e portanto não estará à beira do gramado para comandar a equipe. Assim, o auxiliar técnico Fabinho é quem deve fazer essa função.

O meia Dênis estará à disposição da equipe após ser expulso contra o Guarani, na décima rodada. O lateral esquerdo Marquinhos Pedroso e o atacante Chrigor, em processo de transição física, devem seguir como baixas.

As equipes se enfrentaram pela última vez no Campeonato Paulista de 2014. Naquela ocasião, o Palmeiras venceu a Lusa, por 1 a 0, com gol de Juninho, no Pacaembu.