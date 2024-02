Pedro Raul celebra semana livre para "conhecer as ideias" de António Oliveira no Corinthians

O atacante Pedro Raul vibrou com a semana livre que o Corinthians terá pela frente. O jogador, que está recuperado de uma lesão muscular, pretende conhecer ainda mais as ideias do técnico António Oliveira no período sem jogos do Timão.

Em rápida entrevista à Corinthians TV, o atleta se mostrou ansioso para trabalhar com o treinador português. Pedro até participou dos primeiros dias do novo comandante no CT Dr. Joaquim Grava, mas logo se machucou e ficou fora das atividades.

Nesta terça-feira, porém, o atacante voltou a treinar integralmente com o restante do grupo e deve ficar à disposição da equipe para a partida contra o Santo André, no sábado, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista.