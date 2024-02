Paulo Sérgio detalha reunião entre Corinthians e Bayer Leverkusen e diz: "Não tem nada concreto"

Nesta terça-feira, dirigentes do Bayer Leverkusen, da Alemanha, visitaram o CT Dr. Joaquim Grava para conhecer as instalações e conversar com membros da diretoria do Corinthians, a fim de estreitar laços. Presente na reunião, o ex-jogador Paulo Sérgio deu detalhes do encontro em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, da TV Gazeta.

O ex-atleta, que defendeu as duas equipes na carreira, disse que o objetivo do encontro era trocar informações com o Timão e expandir a marca do Bayer Leverkusen ao redor da América Latina. Ainda não há parceria firmada, mas um possível acordo é discutido entre as partes e pode se concretizar no futuro.

"Foi um dia muito especial. A partir desse ano sou o representante do Bayer Leverkusen, agora tenho a obrigação de trabalhar a marca no Brasil. Lógico que, com a obrigação, tendo esse trabalho a fazer, nada melhor do que mostrar a marca do Bayer Leverkusen ao Corinthians. O Augusto Melo conhece muito bem o futebol alemão, ano passado foi a Munique, pude organizar a ida dele para lá. Esse encontro de hoje, infelizmente o presidente do Bayer Leverkusen, o Fernando Carro, não esteve presente. O time vive um momento importante para conquistar o título da Bundesliga, e o presidente não pôde estar. Mas alguns diretores estiveram aqui conhecendo toda a estrutura de CT e do estádio do Corinthians", disse Paulo Sérgio, que ainda revelou um convite a Augusto Melo para que o presidente também visite o clube alemão nos próximos meses.