Palmeiras divulga balanço de 2023 com receita de R$ 839 milhões e superávit; veja detalhes

R$ 187,020 milhões, seguido de direitos de transmissão (R$ 182,8 milhões), publicidade e patrocínio (R$ 121 milhões), premiações (R$ 79,869), sócio torcedor Avanti (R$ 62,9 milhões), arrecadações com jogos (R$ 62,9 milhões) e arrecadação social (R$ 57,1 milhões).

(Foto: Reprodução/Palmeiras)

Enquanto isso, as principais despesas, que totalizaram R$ 777,278, envolveram: pessoal e encargos sociais (R$ 343 milhões), despesas gerais e administrativas (R$ 131,2 milhões), amortização - direitos com jogadores (R$ 97,3 milhões), despesas com direitos de imagem (R$ 86 milhões) e gastos com vendas de atletas (R$ 68,5 milhões). O orçamento feito pelo clube com esses gastos foi de R$ 667,367 milhões.

Em 2023, o clube conquistou três taças: da Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista e Brasileirão. No início, o clube previa arrecadar R$ 182 milhões com essa fonte.