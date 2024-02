"Não tenho medo de encarar", diz Alberto Valentim ao assumir o ameaçado Ituano

Na tarde desta terça-feira, o técnico Alberto Valentim concedeu sua primeira entrevista coletiva como comandante do Ituano, time seriamente ameaçado de rebaixamento no Campeonato Paulista. Logo no início, o técnico faou sobre o período até o final da primeira fase do torneio estadual, que conta com mais duas rodadas.

"Lógico que é pouco tempo (até o fim do Campeonato Paulista). A gente sempre fala de médio-longo prazo para que as coisas aconteçam e fiquem com a identidade do treinador. Por outro lado, nós teremos cinco sessões de treino. Já dá para ter uma cara, uma ideia. Já dá para eles (jogadores) me conhecerem e eu os conhecer também", disse Valentim.