Inter de Limeira x São Paulo: tudo sobre o duelo pelo Paulistão que acontecerá em Brasília

Vindo de quatro partidas sem vitória e correndo risco de ficar de fora do mata-mata do Campeonato Paulista, o São Paulo, atual vice-líder do Grupo D com os mesmos 15 pontos do São Bernardo, terceiro colocado e que tem um jogo a mais, precisa reagir urgentemente na competição.

Se for derrotado pela Inter de Limeira, o Tricolor acabará com qualquer chance de o Corinthians se classificar às quartas de final do torneio. Há torcedor que certamente não se estressaria tanto com um possível resultado negativo em Brasília, apesar da situação nada fácil do São Paulo nesta reta final da primeira fase do Paulistão.

Para essa partida, James Rodríguez é o principal atrativo. O colombiano, que chegou a ter um pé fora do São Paulo recentemente, decidiu permanecer no clube, foi inscrito no Paulistão e está relacionado.

Mas, o técnico Thiago Carpini tem desfalques importantes: Nestor (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda), Moreira (lesão no músculo reto femoral da coxa direita) e Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita). Arboleda e Diego Costa, que ficaram de fora da última rodada para cumprir suspensão, voltam a ficar à disposição.

Vice-líder do Grupo C, com 14 pontos, a Inter de Limeira pode colar no Red Bull Bragantino, primeiro colocado, com 18 tentos, e passar a ter apenas o Mirassol como ameaça pela vaga às quartas de final, se vencer o São Paulo, já que o Corinthians não teria mais chances matemáticas de alcançar a zona de classificação para o mata-mata.

FICHA TÉCNICA