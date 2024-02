Iguatu x Juventude e Athletic Club x Volta Redonda: onde assistir e horários da Copa do Brasil

Além do duelo entre Marcílio Dias e Vasco, a Copa do Brasil reserva outros dois jogos nesta terça-feira. Integrante da elite nacional, o Juventude visita o Iguatu, no Ceará. Mais cedo, o Athletic Club recebe o Volta Redonda, em São João del Rei (MG).

Para o Juventude, a Copa do Brasil pode servir para acabar com os altos e baixos da equipe no Campeonato Gaúcho - time soma só 1 triunfo nas últimas 5 rodadas. Já o Athletic Club espera aproveitar a má fase do Volta Redonda para avançar.

Confira abaixo onde assistir e as informações dos jogos: