Goiás anuncia contratação de Ángello Rodríguez, atacante colombiano

O Goiás anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante colombiano Ángello Rodríguez. O jogador, que defendeu o Deportivo Pereira, da Colômbia, em 2023, reforça a equipe para a temporada de 2024.

"O atacante Ángello Rodríguez é o novo contratado do Maior do Centro-Oeste para a temporada de 2024. Seja bem-vindo, Ángello", escreveu o perfil oficial do Goiás na plataforma "X".

Em 2023, o atacante participou de 47 jogos pelo Deportivo Pereira e anotou oito gols e quatro assistências. O atacante foi um dos destaques da campanha ruim da equipe no Campeonato Colombiano.