Giro: Nos pênaltis, Mallorca vence Real Sociedad e está na final da Copa da Espanha

O Mallorca é o primeiro time classificado para a final da Copa da Espanha. Nesta terça-feira, no estádio Anoeta, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, a equipe eliminou a Real Sociedad nos pênaltis, por 5 a 4, e garantiu o passe para a decisão. O time, que jogou fora de casa, abriu o placar com González. Oyarzabal deixou tudo igual para os donos da casa.

As duas equipes haviam empatado sem gols no jogo de ida da semifinal, que ocorreu em Mallorca. Com o empate nesta terça-feira, a partida foi para a prorrogação e, posteriormente, decidida nos pênaltis.

Com a classificação, o Mallorca volta à final da Copa da Espanha após 21 anos, quando conquistou o torneio pela primeira vez em sua história. A equipe busca seu segundo título e vai enfrentar Atlético de Madrid ou Athletic Bilbao na decisão.