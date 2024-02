Gabriel Jesus fala sobre vontade de voltar ao Palmeiras e elogia Endrick: "Potencial gigantesco"

Durante a entrevista, Jesus elogiou Endrick, também formado nas categorias de base do Verdão. Ambos tiveram chance de jogar juntos por alguns minutos na derrota do Brasil para a Argentina, em novembro de 2023, pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na equipe, então comandada por Fernando Diniz, Gabriel começou como titular e Endrick entrou no segundo tempo.

"O Endrick tem um potencial gigantesco e só tem 17 anos. Ele está um patamar acima. Jogamos um pouco contra a Argentina, deu para aproveitar um pouco. Duas crias do Verdão. O moleque é sensacional", seguiu.

Depois de se destacar no Verdão, Gabriel Jesus foi vendido ao Manchester City, com 19 anos, onde permaneceu até 2022. Depois disso, assinou contrato com o Arsenal, seu time há duas temporadas.

Endrick seguirá os passos de Jesus ao sair do Palmeiras rumo a Europa. O jovem de 17 anos tem contrato assinado com o Real Madrid e se apresenta na Espanha em julho, quando completa 18 anos. Enquanto essa data não chega, ele segue à disposição do técnico Abel Ferreira.