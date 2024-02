Ex-técnico do Corinthians, Vítor Pereira alfineta António e rebate críticas de Fábio Santos: "Covarde"

"Parece que é algo normal para esse senhor vir criticar treinador. Não sei qual é o seu objetivo de vir falar agora, mas certamente não será colocando em causa o meu nome e o profissionalismo que vai conseguir dar o próximo passo em sua carreira", acrescentou.

Fábio Santos havia dito que Vítor Pereira era "horrível como gestor", mas fez um "bom trabalho de campo". Irritado, VP atacou o ex-lateral e defendeu seu trabalho à frente do clube alvinegro.

"Infelizmente para esse senhor, e mais alguns outros, a única preocupação que tinham era renovar contrato ano após ano para terem acesso a uma reforma dourada, passando a maior parte do tempo no departamento médico. Eu tenho alguma curiosidade em saber o que pensam dessa declaração o Balbuena, o Fausto Vera, o Gil, Renato Augusto, Yuri Alberto, o Du Queiroz, Mantuan, Adson, Mosquito, o Piton, Raul Gustavo, Robert Renan, Cássio, Marcelo Carpes. Eu tenho certeza que as repostas não serão as mesmas e estarão incrédulos como eu", declarou.

"Não preciso me defender, os números dizem tudo. Fizemos uma temporada de grande nível para as condições que o Corinthians dispunha. Ficamos nos primeiros quatro lugares de classificação à Libertadores durante o ano todo, nós chegamos à final da Copa do Brasil, que acabamos perdendo nos pênaltis, e saímos da Libertadores só nas quartas de final", completou.

Além de atacar Fábio Santos, Vítor Pereira alfinetou o atual técnico do Corinthians, António Oliveira. Recentemente, o treinador brincou sobre a presença da sogra na Neo Química Arena, e VP não gostou do assunto ter voltado à tona. A saúde de sua parente foi um dos motivos para que o português deixasse o Timão no fim de 2022. Meses depois, no entanto, ele assinou com o Flamengo e irritou a torcida corintiana.