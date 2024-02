Condenado por estupro, Robinho participa de churrasco do Santos no CT Rei Pelé

A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O ex-atleta da Seleção Brasileira, que foi condenado por estupro, estava no local para acompanhar o treino do filho, que atua nas categorias de base do Alvinegro Praiano. Ele foi convidado por Adilson Durante Filho, conselheiro que teve um áudio racista vazado em 2019.

Robinho foi condenado em última instância pela justiça italiana por conta de uma agressão sexual cometida em 2013 contra uma mulher albanesa. Sua condenação e a de seu amigo Ricardo Falco, que também estava envolvido, é de nove anos.

O Santos lidera o Grupo A do Campeonato Paulista, com 22 pontos. O time também é ocupa a ponta da classificação geral e já está classificado para as quartas de final.

A equipe volta a campo apenas no domingo, quando visita o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Estadual.