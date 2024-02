Cicinho "recomenda" São Paulo entregar jogo para eliminar o Corinthians

O Corinthians vive situação complicada no Campeonato Paulista e depende de, pelo menos, um empate do seu rival, o São Paulo, para seguir com o sonho da classificação para a fase eliminatória. No entanto, para Cicinho, o Tricolor deveria entregar o jogo contra a Inter de Limeira.

"Como um bom são-paulino, eu deixaria esse jogo para o Corinthians ficar de fora e depois correria atrás dos outros seis pontos", disse o ex-jogador Tricolor e atual comentarista ao ArenaSBT.

O Corinthians está na lanterna do Grupo C com 10 pontos, quatro atrás da Inter de Limeira e Mirassol, que ocupam a segunda e terceira colocação. Portanto, o Timão tem apenas duas rodadas para reverter essa situação.