Bruno Fernandes é dúvida para partida decisiva diante do Nottingham Forest

No último sábado, na derrota do Manchester United diante do Fulham pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, o meio-campista português Bruno Fernandes sofreu uma forte pancada na perna. Assim, o atleta se tornou dúvida para o confronto decisivo desta quarta-feira, diante do Nottingham Forest, pela oitavas de final da Copa da Inglaterra.

Além dele, o zagueiro francês Varane se junta ao meia como possível desfalque na equipe para o duelo. Já Maguire, Rasmus Hojlund e Luke Shaw são baixas confirmadas.