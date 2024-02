Breno Lopes marcou 44% dos seus gols pelo Palmeiras após os 40 minutos do segundo tempo

O atacante Breno Lopes voltou a ganhar oportunidade no Palmeiras depois de ficar dois jogos no banco de reservas. Contra o Mirassol, entrou aos 38 minutos do segundo tempo e marcou o terceiro gol da vitória do Verdão por 4 a 1, quatro minutos depois.

Com isso, o camisa 19 chegou a seu 25º gol pelo clube. Desses, 11 deles foram anotados após os 40 minutos da segunda etapa. O jogador que ganhou fama de marcar nos minutos finais pelo Verdão, tem como mais importante, o tento que deu o título da Libertadores de 2020 ao time. Naquela oportunidade, com poucos meses no clube, Breno entrou aos 40 do segundo tempo e fez, de cabeça, nos últimos minutos de acréscimos.

"Eu costumo falar que no Palmeiras todos os atletas precisam estar 100% preparados independente se iniciam a partida ou não. Se eu começo jogando ou entro faltando cinco minutos, o pensamento é o mesmo. Vou deixar sempre tudo dentro de campo para que o Palmeiras conquiste as vitórias", analisou o jogador que entrou no decorrer da partida em 114 oportunidades.