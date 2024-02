Botafogo x Aurora: onde assistir e informações da Fase 2 da Copa Libertadores

Disposto a aliviar o clima de tensão e evitar evitar um vexame, o Botafogo entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30(de Brasília), para medir forças com o Aurora, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela partida de volta da Fase 2 da Copa Libertadores. ESPN e Star+ fazem a transmissão do duelo.

Na partida de ida, na semana passada, as duas equipes empataram sem gols. Com isso, quem vencer avança para a terceira etapa, enquanto que uma nova igualdade vai forçar a disputa de pênaltis, algo que o Botafogo precisa evitar para não correr riscos.

O clima no Alvinegro é de tensão. Mesmo com o triunfo por 2 a 0 sobre o Audax, no sábado, a classificação para as semifinais do Estadual é pouco provável. Além disso, o técnico Tiago Nunes não resistiu ao empate na Bolívia, o que tem feito o time ser gerido em campo pelo auxiliar Fabio Matias, da comissão técnica permanente.