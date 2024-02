Bahia confirma empréstimo de Léo Cittadini para o Shanghai Port, da China

Antes do clube nordestino, o meia de 30 anos defendeu o Athletico-PR. No Paraná viveu os melhores momentos da carreira e ajudou o clube a conquistar a Copa do Brasil (2019) e a Copa Sul-Americana (2021). Pelo Furacão foram 171 jogos, 15 gols e cinco assistências.

Léo Cittadini também teve passagens por Guarani, Santos e Ponte Preta.