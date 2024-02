Atacante Nkunku volta a sofrer lesão e vira desfalque para o Chelsea

Mauricio expects Christopher Nkunku to be sidelined for three to four weeks. ??

? Chelsea FC (@ChelseaFC) February 27, 2024

"Até o momento, imaginamos que (Nkunku) fique três ou quatro semanas fora. Esperamos que nada mais que isso. É difícil para ele. Quando chegou, na pré-temporada, estava voando e treinando nos Estados Unidos" disse o técnico.

Desde que chegou ao Chelsea, atrapalhado pelas lesões, Nkunku atuou apenas dez vezes. Nesse período, marcou dois gols e ofereceu duas assistências pelo Campeonato Inglês.