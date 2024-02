Treinador interino do Botafogo projeta duelo contra o Aurora pela Pré-Libertadores

O Botafogo empatou o duelo de ida por 1 a 1 com o Aurora. Os bolivianos só chegaram ao empate com um gol nos acréscimos. O resultado determinou a demissão do técnico Tiago Nunes.

O jogo de volta acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.