Tite exalta atuação do Flamengo contra o Fluminense: "Fomos merecedores"

O Flamengo ficou perto do título da Taça Guanabara ao vencer o confronto direto contra o Fluminense, no Maracanã. O técnico Tite exaltou a atuação da equipe, principalmente pelo domínio no clássico.

"O primeiro tempo foi equilibrado, mas no segundo tivemos uma supremacia muito grande e fomos merecedores do placar. Quando falo de equilíbrio falo de uma equipe que fez mais de dois gols por jogo e é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende, ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque é equilibrada", disse.