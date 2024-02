Sforza tem estreia no Vasco elogiada: "Vai ser uma peça muito importante"

O Vasco ficou perto da classificação para as semifinais da Taça Guanabara ao vencer o Volta Redonda no último sábado. Os cruzmaltinos só dependem de si para avançar no Campeonato Carioca.

No fim de semana, a equipe contou com a estreia do volante Juan Sforza. O argentino entrou no segundo tempo e teve atuação elogiada pelo auxiliar Emiliano Díaz.

"Nós conhecemos muito o Juan porque é do nosso futebol, o argentino. É um garoto, mas não é tão garoto porque tem muitos jogos, tem muita experiência. Tem experiência do Pré-Olímpico também. É um cara que vai nos ajudar muito, com muita qualidade, muita intensidade", declarou.