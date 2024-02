Semana do Palmeiras tem jogo atrasado do Paulista e reencontro com São Paulo na temporada; veja programação

O clássico contra o São Paulo será o terceiro do Alviverde no ano, mas o primeiro como visitante. Até aqui, o clube está invicto: venceu o Santos por 2 a 1 no Allianz Parque na terceira rodada e, na nona, empatou com o Corinthians em 2 a 2 na Arena Barueri.

Vale lembrar que, para os duelos da semana pelo Paulistão, o Palmeiras seguirá com quatro desfalques de peso. Gustavo Gómez é o mais recente deles: o paraguaio sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo durante o Derby no domingo (18). Já Dudu, Bruno Rodrigues e Mayke continuam fora.

O Palmeiras é o atual líder do Grupo B do Estadual, com 21 pontos conquistados - tem oito de vantagem sobre o Água Santa, segundo colocado. No entanto, ainda nessa primeira fase, busca o topo da classificação geral - ocupado atualmente pelo Santos, que tem 22, mas possui um jogo a mais.