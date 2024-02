São Paulo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar a Inter de Limeira pelo Paulistão

O São Paulo iniciou nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, a preparação para o jogo contra a Inter de Limeira. A equipe se reapresentou após o empate em 1 a 1 com o Guarani, que ocorreu neste domingo, em Campinas.

A principal novidade da atividade tricolor foi a volta do meia Rodrigo Nestor, que iniciou transição com os preparadores físicos do clube. O atleta segue se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerda, realizada após lesão sofrida em novembro de 2023. O jovem foi liberado pelos fisioterapeutas e trabalhou com os preparadores físicos, que passaram ao jogador atividades mais leves.

Moreira, Rafinha e Luiz Gustavo, que estão lesionados, deram continuidade em suas respectivas recuperações. O jovem luso-brasileiro intercalou com atividades no REFFIS plus e no campo, enquanto o experiente lateral permaneceu na área interna do CT, mesma situação do volante, diagnosticado com uma contusão no Tendão de Aquiles.