São Paulo inscreve James Rodríguez no Campeonato Paulista após lesão de Luiz Gustavo

Com Carpini, James também não ganhou espaço entre os titulares. O meia não viajou com o restante do elenco para a Supercopa Rei, justamente por conta da pouca minutagem em campo. A situação chateou o torcedor são-paulino, e o colombiano esteve próximo de sair do clube.

Devido a pouca criatividade apresentada pelo São Paulo no setor do meio de campo, James pode pintar como titular na reta final da fase de grupos do Campeonato Paulista e, em caso de classificação da equipe, no mata-mata.

Ao todo, James Rodríguez possui 14 jogos com a camisa do São Paulo - todos em 2023 - com um gol e três assistências. O atleta ainda não entrou em campo em 2024.