Santos tem seu maior lucro do ano na vitória contra o São Bernardo no Morumbis

A torcida do Santos compareceu em peso na vitória contra o São Bernardo por 2 a 1, no Morumbis, pelo Paulistão. Esse foi o maior lucro do Peixe na atual temporada.

O duelo rendeu no total R$ 2.026.735,00, com uma renda líquida de R$ 1.219.514,72. Contabilizando outras despesas não espeficadas, o montante a ser recebido pelo Alvinegro Praiano foi de R$ 883.247,61.

Antes, a maior renda havia sido no triunfo por 1 a 0 contra o Corinthians, na Vila Belmiro. O Santos lucrou R$ 589.641,45 no clássico, sendo que o valor bruto foi de R$ 883.595,00.