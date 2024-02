Real Madrid se aproxima de acerto com o lateral esquerdo Alphonso Davies

O defensor tem contrato com o clube alemão até 2025, e os bávaros não querem deixá-lo sair de graça, assim como aconteceu com David Alaba.

O diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, descobriu em uma reunião com o agente do jogador há poucos dias que Davies não deseja ampliar o seu contrato, segundo a Sky alemã.

Sua possível ida ao Real Madrid já repercute na Alemanha. Stefan Effenberg, ex-volante do Bayern campeão da Champions League em 2001, comentou os rumores.

"Se Alphonso Davies pensa no Real Madrid, então deixe. Ele não está mais no Bayern com coração, paixão e alma. O jogador também tem que dar o exemplo e dizer que gostaria de ficar aqui. Saber quem é o treinador e fazer tudo possível pelo Bayern. Eu o colocaria à venda. O Bayern também não pode se dar ao luxo de deixá-lo livre para se transferir no próximo ano", disse ao canal Sport1.